Muradiye’de tarımsal hizmet çalışmaları

Van Büyükşehir Belediyesi ve Muradiye Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte kırsal mahallelerdeki tarımsal faaliyetlerine başladı.

Geçtiğimiz sene yürütülen sulama kanalı, sıvat, gölet ve arazi yolları çalışmalarıyla çiftçinin yüzünü güldüren Van Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Muradiye Belediyesi, bu yılki çalışmalarına ilçede bulunan 48 mahallede arazi yolu açma ve sulama kanalı temizliği ile başladı. Kış aylarında yaşanan yoğun kar yağışı ve uygulanacak sıkı tarımsal faaliyetlerle çiftçilerin verimli bir sezon geçirmesi için çalışan Van Büyükşehir Belediyesi ve Muradiye Belediyesi, üretime dayalı tarımsal faaliyet yürüten çiftçilerin yanında olacak. Mahalle muhtarları desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar’a teşekkürlerini ilettiler.

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