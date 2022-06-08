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Van'da 4 ton 391 kilogram uyuşturucu imha edildi

İHA

Van'da güvenlik güçlerince farklı tarihlerde ele geçirilen 4 ton 391 kilogram uyuşturucu imha edildi.

Van'da 4 ton 391 kilogram uyuşturucu imha edildi

Van'da güvenlik güçlerince farklı tarihlerde ele geçirilen 4 ton 391 kilogram uyuşturucu imha edildi.

Van genelinde polis ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu ele geçirilen 3 ton 541 kilo 855 gram eroin, 14,407 kilogram metamfetamin, 822,804 kilogram esrar, 11,982 kilogram afyon sakızı olmak üzere toplamda 4 ton 391 kilo 48 gram uyuşturucu madde ve 140 bin 988 adet uyuşturucu hap ile 3 kök Hint keneviri için ağır ceza mahkemelerinden müsadere ve imha kararı alındı. İmha kararı alınan uyuşturucu, Van Adalet Sarayı'ndaki adli emanet bürosundan geniş güvenlik önlemleri altında Edremit ilçesindeki çimento fabrikasına getirildi.
Burada çuvallar içine konulan uyuşturucu maddeleri, imha komisyonu huzurunda, kamera kaydı yapılarak, bin 500 derece ısıda yakılmak suretiyle imha edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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