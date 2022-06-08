Göçmen kaçakçılarına finansal ve lojistik destek sağlayan şüpheli tutuklandı

Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'ın Gevaş ilçesinde, 15 gün önce yakalanan 11 göçmen kaçakçısına finansal ve lojistik destek sağladığı belirlenen M.D., jandarmanın operasyonuyla yakalanarak, gözaltına alındı. M.D., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri, Gevaş ilçesinde, 24 Mayıs'ta göçmen kaçakçılığı suçundan 11 kişinin yakalandığı olayla ilgili olarak çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında, M.D. isimli şüphelinin, göçmen kaçakçılarına finansal ve lojistik destek sağladığı belirlendi. Ekipler, dün belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, M.D.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-06-08 21:46:56
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