Sosyal medyadan cep telefonu alım- satım dolandırıcılığı yaptı; tutuklandı

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Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN ve Hakkari'de, sosyal medya üzerinden cep telefonu telefon alımsatım vaadiyle 18 farklı 'dolandırıcılık' suçundan aranan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Van ve Hakkari'de gerçekleşen dolandırıcılık olayına ilişkin çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışma kapsamında, sosyal medya üzerinden cep telefonu alımsatım vaadiyle 18 farklı 'nitelikli dolandırıcılık' suçunun faili olduğu tespit edilen şüphelinin adresi tespit edildi. Polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-06-08 22:23:02



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