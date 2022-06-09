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'Van'a 5 ayda 172 bin İranlı turist geldi, ekonomiye 1 milyar TL kazandırdı'

DHA

'Van'a 5 ayda 172 bin İranlı turist geldi, ekonomiye 1 milyar TL kazandırdı'


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, 2022'nin ilk 5 ayında şehre 172 bin 245 İranlı turistin geldiğini ve kent ekonomisine yaklaşık 1 milyar TL katkı sağladıklarını söyledi. Takva, "Kentimizdeki otellerin doluluk oranları yüzde 100. Bu memnuniyet verici. Bizim bunu sürdürebilir kılmamız lazım" dedi.
Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nı kullanarak kente gelen İranlı turistler, Van'ın ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Ülkelerindeki resmi tatil günlerini Van'da geçiren İranlı turistler, gündüzleri alışveriş yapıyor, akşamları ise kaldıkları otellerde eğleniyor. Turistlerin gelişi ile pandemi sürecinde zor günler geçiren esnafın da yüzünü gülüyor. 
5 AYDA 172 BİN 245 İRANLI VAN'A GELDİ
Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, 2022'nin ilk 5 ayında şehre 172 bin 245 İranlı turistin geldiğini ve kent ekonomisine yaklaşık 1 milyar TL katkı sağladıklarını söyledi. Takva, "15 Mart5 Nisan tarihleri arasındaki alışveriş festivalinde oldukça verimli bir dönem geçirdiğimizi ifade edebilirim. Bu dönemde sadece 51 bin civarında İranlı vatandaşın Kapıköy Gümrük Kapısı'nda giriş yaptığını biliyoruz. Yine Gürbulak ve Esendere Gümrük Kapılarındaki girişleri de saydığımızda; o dönemde aşağı yukarı 100 bin civarında İranlı vatandaşın ilimizde konakladığını ya da geçiş güzergahı olarak kullandığını söylememiz mümkün. 2022 yılının Ocak ve Mayıs ayları arasında 172 bin 245 İranlı vatandaşın sadece Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan giriş yaptığını biliyoruz. Sabah 09.00 ile akşam 16.00 saatleri arasında ilimize giriş yaptığını biliyoruz. Kapımızın 24 saat esaslı çalışacak olması, bu beklentilerimizin karşılanması, burada bir İran konsolosluğunun tesis edilmesi, İran-Türkiye ortak pazarının genişletilmesi, sınır ticaretindeki kotaların gevşetilmesi durumunda İran'ın bölgesel ekonomiye ve dolayısıyla ülke ekonomisine çok ciddi bir katkı sağlayacağı umudumuz var. Önümüzdeki yıllarda belki Türkiye için en önemli turizm hareketliliğinden biri olacağı kanaatini taşıyoruz" dedi.
'OTELLERİN DOLULUK ORANI YÜZDE 100'
Takva, Van'a giriş yapan 172 bin 245 İranlı vatandaşın her birinin 500 dolar harcadığını varsaydıklarında bunun da 75 milyon dolarlık bir hacme tekabül ettiğini anlatarak, "Bunu Türk parasıyla hesapladığımızda ilimize 1 milyar TL katkı kazandırdı. Kapımız henüz transit geçişe açık değil. Bazen ithalat ve ihracat rakamları üzerinden bizi eleştiriyorlar. Ama bizim bir kapımız yok, sadece bir geçiş güzergahımız var. Girişimlerimiz sonucu malumunuz; 2019'un Mart ayında Kapıköy Gümrük Kapısı'nın modernizasyonunu gerçekleştirmiştik. Bugün itibarıyla ortalama 4 bin kişinin bu sınırlı çalışma saatleri içerisinde ilimize giriş yaptığını memnuniyetle söylemeliyiz. Geçen hafta yine İran'daydık ve geliştirdiğimiz ilişkiler aslında Türkiye-İran ilişkileri açısından çok önemli bir zemine oturdu. Van açısından da meseleyi değerlendirdiğimizde İran bizim komşumuzdur, bizim misafirlerimizdir. Dolayısıyla bu bilinçle günübirlik ticaretin İran üzerinden artık olmazsa olmaz bir gerçekliği ve boyutu olduğunu söylemeliyiz. Kentimizdeki otellerin doluluk oranları yüzde 100. Bu memnuniyet verici. Bizim bunu sürdürebilir kılmamız lazım. Ticaret ve Sanayi Odamız 5 yıldır iyi bir olgu oluşturdu. Aynı başarıyı bizim Irak, Azerbaycan ve Ermenistan ticaretinde de yapmamız gerekiyor. Bu anlamda bu ülkelerle de yakın tarihlerde yapacağımız etkinlikler olacak" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-06-09 09:25:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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