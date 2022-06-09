Van'da PKK'nın anti-personel mayını ve roketatar mühimmatı ele geçirildi

VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait anti-personel mayını, roketatar mühimmatı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Başkale kırsalına operasyon düzenlendi. Arazide yapılan aramalarda; teröristlere ait RPG-7 antitank roketatar mühimmatı ve çok sayıda yaşam malzemesi ile mevzi içine gömülü VS-50 tip anti-personel mayını ele geçirildi. Teröristlerin sığınak ve barınma alanlarının tespiti ve imhası için bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van
2022-06-09 10:51:04
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.