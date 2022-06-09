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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Türker, sınır güvenliği toplantısına katıldı

İHA

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, İran İslam Cumhuriyeti'nde düzenlenen sınır güvenliği toplantısına katıldı.

Kaymakam Türker, sınır güvenliği toplantısına katıldı

Van’ın Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, İran İslam Cumhuriyeti’nde düzenlenen sınır güvenliği toplantısına katıldı.
Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında 1937 yılında yapılan Tahran Antlaşması gereği iki ülke arasında iki ayda bir dönüşümlü olarak sınır güvenliği toplantısına Türkiye Cumhuriyeti adına Çaldıran Kaymakam Hasan Hüsnü Türker başkanlığındaki 1. Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Kutay Gönül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ömer Bumin Sarı ile birlikte İran’ın Makü kentine giderek İranlı taraflarla yaklaşık iki saat süren bir toplantı gerçekleştirdiler. Türkiye Cumhuriyeti adına İranlı mevkidaşları ile yapılan toplantıda 120 ile 200 nolu sınır taşları arasında bulunan sınır güvenliği, terör, kaçakçılık konularının ele alındığını ve iki ülke arasındaki sınır güvenliğinin büyük önem arz ettiğini söyleyen Kaymakam Türker, “Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında 1937 yılında yapılan Tahran Antlaşması gereği iki ülke arasında iki ayda bir dönüşümlü olarak sınır güvenliği toplantıları yapılmaktadır. Bu ayki toplantımızı İran İslam Cumhuriyetinde gerçekleştik İran İslam Cumhuriyeti adına 1 Derece Hudut Komiseri Muavini Ali Ekber Beytullahzade ile bir araya gelerek gerçekleştirdik. Toplantıda iki ülke arasında bulunan 120 ile 200 Nolu hudut taşları arasındaki iki sınır bölgesinde terör ve kaçakçılık gibi konular ele alındı. Bu toplantımızı İran İslam Cumhuriyeti mevkidaşlarımızla Makü kentinde gerçekleştirdik. Bir sonraki toplantıyı Türkiye Cumhuriyeti heyeti olarak biz ülkemizde gerçekleştireceğiz” dedi.
İki saat süren toplantının ardından Türk heyeti ülkeye döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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