4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

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VAN, (DHA)VAN'ın Tuşba ilçesinde yoldan çıkıp, kaldırıma çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tuşba Belediye kavşağından geçen kara yolunda plakası belirlenemeyen otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarpıp, takla attı. Kazada sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA

2022-06-09 15:59:21



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