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VATSO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 8 talep

İHA

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Başkanı Zahir Kandaşoğlu, kentin eski günlerine kavuşması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 8 talebi gerçekleştirilmesini istedi.

VATSO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 8 talep

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Başkanı Zahir Kandaşoğlu, kentin eski günlerine kavuşması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 8 talebi gerçekleştirilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumartesi günü Van’a yapacağı ziyaretin önemli olduğunu ifade eden VATSO Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük şehri olan Van’ın; İran'la en uzun sınıra ve dünyanın en büyük sodalı gölüne sahip olduğunu belirterek, Van’ın sorunlarının olduğunu ancak bunların çözülmeyecek sorunlar olmadığını söyledi. Sınır ticaretinden demiryoluna, çevre yolundan VanŞırnak karayoluna, stadyumdan otogara kadar olan sorunların hala çözüm beklediğinin altını çizen Kandaşoğlu, “Van'ın sorunları yanında potansiyelleri de vardır. Muazzam tarihi zenginliğe ve doğal güzelliğe sahip olan Van, Türkiye'deki toplam mera alanının yüzde 10'una sahiptir. Güneşi en çok gören il olan Van, Van Gölü gibi bir değere sahiptir. En önemlisi de nüfusu gençtir ve yaş ortalaması 22 civarındadır. Van’da gençleri tutabilecek veya istihdam edecek büyük bir yatırımımızın olmayışı bizleri üzmektedir. Bu nedenle her ay 23 gencini dışarıda iş kazalarında kaybetmektedir. Bu durum bizleri derinden üzmektedir. Van, depremden sonra 2021'de ilk kez nüfusu azalmış ayrıca yoksullukta da 77’nci sıradadır. Bu Van için tehlike çanların çaldığını göstermektedir. O yüzden sorunların çözülmesi elzemdir” dedi.

Açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 7 taleplerinin olduğunu vurgulayan Başkan Kandaşoğlu, taleplerini şöyle sıraladı:
“1) Çarpanak Adası'nın turizme kazandırılması
Çarpanak Adası da en az Akdamar Adası kadar değerli ve önemlidir. Adanın içindeki kilise yüz yıllar önce yapılmış, orijinal mimariye sahiptir. Kilise define avcıları nedeniyle ciddi tahribata uğramıştır. Bu kilisenin acil koruma altına alınması, restore edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte çevre düzenlemesi ve adaya tekne ulaşımının sağlanması adayı çekici kılacaktır. Bunun en yakın zamanda programa alınması Van turizmi için iyi olacaktır.

2) Van'da Dışişleri Bakanlığı Yurtiçi Temsilciliğinin açılması
Dışişleri Bakanlığı Yurtiçi Temsilciliği 7 ilde vardır. Bu iller İstanbul, İzmir, Edirne, Antalya, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır'dır. Dışişleri Yurtiçi Temsilciliği Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoktur. Temsilcilik için Van en ideal illerin başında gelmektedir. Van'da açılacak temsilciliğin Van turizmine ve ihracatına ciddi katkısı olacaktır. Bu temsilcilik Van'ı uluslararası arenaya taşıyacaktır.

3) Çilli ve Gelincik Sınır Kapılarının açılması.
Van İran'la en uzun sınıra sahiptir. Sınır uzunluğu yaklaşık 300 km'dir. Ve bu sınırda tek kapı faaliyettedir. O da Saray Kapıköy Sınır Kapısı. Bu kapı Van için yetersiz kalmaktadır. Biz Van'ın kuzeyinde bulunan Çaldıran Çilli ve Van'ın güneyinde bulunan Başkale Gelincik Kapılarının da açılmasını istiyoruz. Bu 2 kapının açılması Van ve bölge ekonomisine ciddi katkı sağlayacaktır.

4) Halk Bankası Van Bölge Koordinatörlüğünün kurulması
Halk Bankası Van Bölge Koordinatörlüğünün kurulması Vanlı esnaf ve iş insanlarının işlerini kolaylaştıracaktır. Bunun Van'ın komşu illerindeki esnaf ve iş insanlarına da faydası olacaktır. Kredi çekmek isteyen esnaf ipotek değeri için diğer bölge müdürlüklerinden gelecek ekspertiz raporunu beklemeyecektir. Van emlak değeri yüksek olan bir ildir. Ama farklı illerde bulunan banka bölge müdürlükleri bunun farkında değildir.

5) Desteğinizle büyük bir uğraşla Van’a kazandırdığımız KGF Doğu Anadolu Bölge Temsilciliğinin aniden kapanması gerçekten Van’ın ticari alanın da ciddi bir darbe vurmuştur bu kapanmaya hiçbir anlam verememekteyiz.
Kredi Garanti Fonu KGF Van Şubesi 2 yıl önce kapatıldı. Tüccar ve sanayici zor durumda kaldı. Kredi çekmek isteyen iş insanımız kefalet için Diyarbakır'a gitmektedir. Sadece Doğu Anadolu'da KGF Bölge Temsilciliği yoktur. Doğu Anadolu'da kimi iller Trabzon'a, kimi iller Diyarbakır'a kimi iller ise Adana'ya bağlıdır. Biz tüm Doğu Anadolu illerinin Van'da kurulacak KGF Doğu Anadolu Bölge Temsilciliğine bağlanmasını istiyoruz.

6) Kuskunkıran Geçidi'nin çift tüplü olması
Türkiye'de tek tüplü tünel Van'ı batıya ve güneye açan Kuskunkıran Tüneli'dir. Van Bitlis arasında bulunan tünelin tek tüp olması nedeniyle hemen hemen her ay ölümlü trafik kazalarına yol açmaktadır. Bu tünelin çift tüplü olması elzemdir. Muhakkak yıl içinde programa alınmalıdır. Bununla birlikte Van'ı güneyden İran ve Hakkâri'ye bağlayacak olan Güzeldere Tüneli'nin de bitirilmesi gerekmektedir.

7) Van'da Teknoloji Geliştirme Merkezinin (TEKMER) kurulması
Van girişimci bir kenttir. Gençleri teknolojiye meraklıdır. Van'da da genç girişimciler ve yazılımcılar vardır. Bunları tek çatı altında toplayacak ve önlerini açacak TEKMER'e ihtiyaç vardır. Bölgede TEKMER sadece Bitlis'te var. İstiyoruz Van'da da olsun. Van TEKMER ve benzeri kuruluşlar sayesinde Ortadoğu ve Orta Asya'nın girişimcilik merkezi olacaktır ve bu sebeple de hep söylüyoruz ya Van genç nüfusa sahiptir işte tam gençlerinde istediği gibi bir merkez olacaktır. Tüm dünyaya da hizmet verebilecek bir il konumuna gelecektir. Biz özel sektör olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız”.

8) “Van futbolu ve gençleri müjdeli haber bekliyor”
Van’da 2011 yılının ekim ve kasım aylarında meydana gelen depremlerin ardından insanların hayatında birçok şeyin değiştiğine dikkat çeken Kandaşoğlu, “Depremde eğitim kurumlarından, konutlara iş yerlerinden spor alanlarına kadar büyük zararlar gören yapıların başında Van Atatürk Şehir Stadyumunun geldiği herkesin malumudur. Ülkenin en çok genç nüfusuna sahip olan ve iki milyon nüfuslu şehrimiz de, 2011 yılından bu yana yeni stadyum sözüne rağmen halen modern bir stadyumun olmayışını tarafınıza bildirmek istiyorum. Amatör spor kulüplerinin bölge adına bir merkez olabilir. Ülkemize ve dünyaya futbolcu yetiştirecek fırsatlar Van’da bulunmaktadır. Yeter ki bu alt yapı eksiklikleri tamamlansın ve Van’da birkaç tane deniz kenarında futbol sahaları olsun. Dünyanın en ünlü kulüpleri yazın iklimden dolayı kesinlikle burada idmana geleceklerdir. Sportif alanlarda yapılacak çalışmaların sizlerin talimatıyla gerçekleşeceğine inanıyoruz. Van'ın gençleri sizlerden müjde bekliyor. Bu 7 talebimizin 2022 yılı içinde gerçekleşmesi durumunda Van, yeniden eski özgüvenine kavuşacak, yeniden cazibe merkezi olacaktır. Bu çalışmalar yatırımcıya güven verecektir ve Van'dan batıya göç duracaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bu konularda destek istiyoruz ve sıraladığımız 8 madde için harekete geçilmesini bekliyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımız bunlarla ilgili gerekli talimatı verecektir. Elçiye zeval olmaz biz de beklentilere tercüman olduk” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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