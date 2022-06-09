Van polisi 1 milyon 500 bin TL haksız kazanç sağladığı tespit 14 şüpheliyi gözaltına aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van polisi 1 milyon 500 bin TL haksız kazanç sağladığı tespit 14 şüpheliyi gözaltına aldı

İHA

Van polisi 1 milyon 500 bin TL haksız kazanç sağladığı tespit 14 şüpheliyi gözaltına aldı

Van’da siber suçlarla mücadele polisinin 5 aylık teknik ve fiziki çalışmaları sonucu yaklaşık 1 milyon 500 bin TL haksız kazanç sağladığı tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına aldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 'Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, bilişim sistemine ile sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme' suçları çerçevesinde 5 ay boyunca teknik ve fiziki takip çalışma yapıldı. Yapılan bu çalışmalar çerçevesinde özellikle güvenilirliğinden faydalanmak amacıyla doktor, öğretmen, polis, asker gibi kamu personelinin hesaplarını ele geçirerek veya başka şahıslar adına açılan sosyal medya hesapları ve sahte internet siteleri aracılığıyla forex, bitcoin, iddia gibi yatırım amaçlı, komisyon karşılığı legal alanlarda kullanılacağı vaadiyle temin edilen banka hesapları aracı kılınarak, doğrudan ya da dolaylı para kazancı sağlanabileceği yönündeki paylaşımlar ile ikna edilen 55 mağdurdan yaklaşık 1.500.000 TL haksız kazanç sağladığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikata başlatıldı” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

VATSO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 8 talep
YEREL HABERLER VATSO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 8 talep
Van’da 7 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi
YEREL HABERLER Van’da 7 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye ...
Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri projelerini sergiledi
YEREL HABERLER Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri ...
4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Kaymakam Türker, sınır güvenliği toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Kaymakam Türker, sınır güvenliği toplantısına ...
Avrupalı gençler Van’a hayran kaldı
YEREL HABERLER Avrupalı gençler Van’a hayran kaldı
Van'da PKK'nın anti-personel mayını ve roketatar mühimmatı ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da PKK'nın anti-personel mayını ve roketatar ...
Başkale’de mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de mühimmat ele geçirildi
Van’da trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Van’da trafik kazası: 5 yaralı
Alerjik hastalığı olanlara ‘polen’ uyarısı Van’da polen yoğunluğu etkisini artırdı
YEREL HABERLER Alerjik hastalığı olanlara ‘polen’ uyarısı Van’da ...
'Van'a 5 ayda 172 bin İranlı turist geldi, ekonomiye 1 milyar TL kazandırdı'
YEREL HABERLER 'Van'a 5 ayda 172 bin İranlı turist geldi, ekonomiye ...
Halk otobüsü şoförü bayılan kadın yolcuyu hastaneye ulaştırdı
YEREL HABERLER Halk otobüsü şoförü bayılan kadın yolcuyu hastaneye ...
Sosyal medyadan cep telefonu alım- satım dolandırıcılığı yaptı; tutuklandı
YEREL HABERLER Sosyal medyadan cep telefonu alım- satım ...
JASAT, göçmen kaçakçılarına nefes aldırmıyor: 11 gözaltı
YEREL HABERLER JASAT, göçmen kaçakçılarına nefes aldırmıyor: 11 ...
Sosyal medyada dolandırıcılık yapan bir şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Sosyal medyada dolandırıcılık yapan bir şahıs ...
Göçmen kaçakçılarına finansal ve lojistik destek sağlayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Göçmen kaçakçılarına finansal ve lojistik destek ...
Van'da 4 ton 391 kilogram uyuşturucu imha edildi
YEREL HABERLER Van'da 4 ton 391 kilogram uyuşturucu imha edildi
Erciş Oto Galericiler Sitesi'nin tapu senetleri teslim edildi
YEREL HABERLER Erciş Oto Galericiler Sitesi'nin tapu senetleri ...
Operasyonda ele geçirilen tonlarca uyuşturucu, 1500 derecelik kazanda imha edildi
YEREL HABERLER Operasyonda ele geçirilen tonlarca uyuşturucu, 1500 ...
Muradiye HEM’den yılsonu sergisi
YEREL HABERLER Muradiye HEM’den yılsonu sergisi
Muradiye’de lise öğrencilerine KKKA eğitimi verildi
YEREL HABERLER Muradiye’de lise öğrencilerine KKKA eğitimi verildi
Muradiye’de tarımsal hizmet çalışmaları
YEREL HABERLER Muradiye’de tarımsal hizmet çalışmaları
Kaçak avcıların kafesleri yakılarak imha edildi
YEREL HABERLER Kaçak avcıların kafesleri yakılarak imha edildi
Yaralı halde bulunan Kerkenez’e jandarma sahip çıktı
YEREL HABERLER Yaralı halde bulunan Kerkenez’e jandarma sahip çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.