Muradiye'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Van’ın merkez Muradiye ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, saat 11.01’de merkez üssü ilçeye bağlı Sürüyolu Mahallesi'nde 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

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