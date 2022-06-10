Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem



Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da, Richter ölçeğine göre, merkez üssü Tuşba ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 09.02'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,95 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedilirken, kısa süreli panik yaşandı. Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-06-10 09:21:58



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