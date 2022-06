Van'ın deniz polisleri, inci kefalini korurken göçmen kaçakçılarına da göz açtırmıyor

Behçet DALMAZGülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisleri, Van ile birlikte çevre 4 ilde görev yapıyor. Polisler, boğulma, arama kurtarma, araçların denetimleri, emniyet tedbirleri ve kaçakçılıkla mücadele ederken, dünyada yalnızca Van Gölü'nde yaşayan inci kefalini koruma çalışmalarında da görev alıyor. Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amiri Komiser Mustafa Ali Adak, inci kefalinin av yasağı döneminde, sorumluluk sahalarındaki çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanan inci kefalinin göç yolculuğu sürüyor. İnci kefalinin neslini sürdürmek için çıktığı yolculukta kaçak avcılığın önüne geçmek için güvenlik güçleri de gece gündüz denetimlerde bulunuyor. Jandarma, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı 8 gemi adamı ve 8 kurbağa adam, kendi sahalarında denetimler yapıyor. Öte yandan ekipler, göçmen kaçakçılığıyla da mücadelelerini sürdürüyor.

İNCİ KEFALİ İÇİN DE ÇALIŞIYORUZ

Deniz polisleri, Van Gölü üzerindeki sorumluluk alanlarının yanı sıra Hakkari, Iğdır ve Ağrı illerindeki boğulma, arama kurtarma, deniz araçlarının denetimleri ve denizde alınan emniyet tedbirlerinin uygulanmasında da görev alıyor.

Deniz polisleri, 2 bot, 1 jet ski, uzaktan kumandalı 2 yüzer can simidi, ROW cihazı ile çalışma yürütüyor. Polis botundaki radarla ekipler gölde geceleri de devriye görevi yapıyor

Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amiri Komiser Mustafa Ali Adak, "Vatandaşlarımızın öncelikle can güvenliklerini sağlamak, bunun mümkün olmadığı durumlarda cenazelerinin bulunması amacıyla yoğun çaba sarf ediyoruz. Van Gölü'nün endemik canlı türü olan inci kefalini av yasağı dönemi boyunca sorumluluk sahamızda her gün denetimler yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta içerisinde gece saatlerinde gemi adamı personelimiz tarafından polis botu ile yapılan denetimlerde yakalanan yaklaşık 300 metre uzunluğunda ağ ve 350 kilo ağırlığında inci kefali ele geçirildi" dedi.

Van Gölü'nde son 1 yıldaki denetimlerde 9 tekneye işlem yaptıklarını, 7 teknenin seferden men edildiğini belirten Adak, "Yine geçtiğimiz hafta Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'nde 2, Ağrı Patnos'ta baraj gölünde 1 vatandaşımız boğularak hayatını kaybettiği ihbarları üzerine, bu vatandaşlarımızın cenazeleri kurbağa adam personelimiz tarafından yapılan uzun ve zorlu dalışlardan sonra bulunarak ailelerine teslim edildi. Geçtiğimiz yıl temmuzda Edremit ilçesinde parçalanarak batan 20 metre uzunluğundaki gezinti teknesinde bulunan 35 vatandaşımız, personellerimiz tarafından sağ salim tahliye edildi" dedi.

Anne babalara da önemli uyarılarda bulunan Adak, "Özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla Van Gölü'ne giren çocuklarımızın sadece izin verilen güvenlikli alanlardan ve cankurtaran gözetiminde yüzmelerini sağlayalım. Unutulmamalıdır ki su en küçük ihmale gelmez" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU

2022-06-10 10:51:56



