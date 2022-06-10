Yavru yaban keçisi emin ellerde

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Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerinin devriye sırasında buldukları yavru yaban keçisi koruma altına alındı.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Köprüağzı Jandarma Karakol Komutanlığı personelinin devriye sırasında arazide buldukları ve yapılan kontrollerde annesi bulunamayan yavru yaban keçisi, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi. Yavru keçisinin rehabilitasyonu için Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

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