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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SP İl Başkanı İlhan, Van ile ilgili beklentilerini sıraladı

İHA

SP İl Başkanı İlhan, Van ile ilgili beklentilerini sıraladı

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Van ile ilgili beklentilerini sıraladı.
Parti binasında toplantı düzenleyen Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Van’ın sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında 75. sırada yer alan aldığını belirtti. Başkan İlhan, “Van aynı zamanda sağlık hizmetleri açısından başka şehirlere muhtaç doktor ve yardımcı sağlık personeli konusunda eksikliğin fazla olduğu bir kenttir. Van konumu itibariyle en çok uçağa ihtiyaç duyulan fakat bu ihtiyacı yıllardır karşılanmayan bir kenttir. Van yapılmayan çevre yolunun mağdurlarının bile olduğu Türkiye'deki tek kenttir. Van imar problemini yıllardır yaşamakla birlikte, 18. madde uygulamasıyla mağduriyetin en çok yaşandığı kenttir. Van aynı zamanda 30 binden fazla ailenin su parasını ödeyemediği için ailelerin icralık olduğu bir kenttir. Van BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı'nın yayınladığı açlık haritasına göre nüfusunun yüzde 17,48'i yaklaşık 222 bin kişinin yetersiz beslendiği bir kenttir. Van ülkemizin nadide turizm merkezlerinden biri olabilecek Edremit gibi bir beldesinin betonlaşma ve yağmalanma tehdidiyle karşı karşıya kaldığı bir kenttir. Van turizm, ticaret, tarım ve hayvancılık için Türkiye'de önemli bir merkez olması gerekirken her hizmetten mahrum bırakılmış bir kenttir. Van 7000 yıllık muazzam geçmişe sahip olmasına rağmen geleceğe dair umutları tüketilmiş, hayalleri çalınmış 30 büyükşehir içerisinde her alanda ve her anlamda son sırada olan bir kenttir” dedi.
Van’ın genel talepleri konusunda beklentilerini sıralayan İlhan, “Kapıköy sınır kapısının 24 saat açık tutularak, ticareti legal olan her malın alınıp satılmasının önünün açılması konusunda, Van Şırnak yolunun ivedilikle tamamlanması hususunda, Van Çevreyolunun hiçbir vatandaşın mağdur edilmeden tamamlanması konusunda, Dışişleri Bakanlığının Van'da yurtiçi temsilciliği ve İran Konsolosluğu açması hususunda, uçak sefer sayılarının arttırılması ve farklı uçuş noktalarının da ilave edilmesi için, doktor ve yardımcı sağlık personeli açığının giderilmesi için, Van’da su parası ödemeyecek durumdaki ailelerin borçlarının silinmesi ve belli miktar suyun ücretsiz olarak verilmesi konusunda, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olmaya aday Edremit ilçesinin betonlaşmasının ve yağmalanmasının önüne geçilmesi için gerekli talimatların verilmesi, Eski Van Şehrinin yeniden ayağa kaldırılması ve Zeve Şehitliğinin bakımsızlıktan kurtarılarak bir an evvel turizm açısından da canlandırılması talimatlarının verilmesi, genç girişimciler için Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin kurulması, Halk Bankası ve KGF Bölge Müdürlüklerinin kurulması, stadyum ve otogarın ivedilikle yapılması en büyük beklentimizdir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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