Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeri geldiğinde gövdemizi namlulara siper ettik" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Birileri anne ve babaların gözyaşlarını, çocuklarımızın canlarını, sizlerin sıkıntılarını kendi sapkın ideolojilerinin mezesi haline getirmeye uğraşırken, biz yaşatmanın peşinde olduk" “Birileri evlatlarınızı alıp dağa götürüp onların kanı üzerine kendi çocuklarına müreffeh bir gelecek kurarken, biz eğitimiyle sağlığıyla istihdamıyla onlara güzel bir gelecek kurmanın çabası içerisindeyiz" “13-14 yaşındaki Diyarbakır annelerinin evlatlarını Kandil’e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz, soracağız"

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birileri bölücülük naraları atarken, biz kardeşlik türkülerini bunun için söylüyoruz. Birileri anne ve babaların gözyaşlarını, çocuklarımızın canlarını, sizlerin sıkıntılarını kendi sapkın ideolojilerinin mezesi haline getirmeye uğraşırken, biz yaşatmanın peşinde olduk. Yeri geldiğinde gövdemizi namlulara siper ettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeri geldiğinde gövdemizi namlulara siper ettik" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Birileri anne ve babaların gözyaşlarını, çocuklarımızın canlarını, sizlerin sıkıntılarını kendi sapkın ideolojilerinin mezesi haline getirmeye uğraşırken, biz yaşatmanın peşinde olduk" “Birileri evlatlarınızı alıp dağa götürüp onların kanı üzerine kendi çocuklarına müreffeh bir gelecek kurarken, biz eğitimiyle sağlığıyla istihdamıyla onlara güzel bir gelecek kurmanın çabası içerisindeyiz" “13-14 yaşındaki Diyarbakır annelerinin evlatlarını Kandil’e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz, soracağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birileri bölücülük naraları atarken, biz kardeşlik türkülerini bunun için söylüyoruz. Birileri anne ve babaların gözyaşlarını, çocuklarımızın canlarını, sizlerin sıkıntılarını kendi sapkın ideolojilerinin mezesi haline getirmeye uğraşırken, biz yaşatmanın peşinde olduk. Yeri geldiğinde gövdemizi namlulara siper ettik" dedi.

Toplu açılış törenine katılmak üzere Van’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ferit Melen Havalimanı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, milletvekilleri ve partililer tarafından karşılandı. Burada bir süre dinlenen Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle otobüsle kent merkezine doğru yola çıktı. Güzergah boyunca yol kenarında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Erdoğan, daha sonra toplu açılış töreninin yapılacağı Beşyol Meydanı’na geldi. Burada kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Erdoğan, “Ülkemizin doğusunun yükselen yıldızı, bölgesinin lokomotifi, tarih ve medeniyet şehri Van’a her gelişimizde; sevgiyle, coşkuyla bizi bağırlarına basan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Van bizi bilir, biz de Van’ı biliriz. Hamdolsun havalimanından buraya kadar caddenin kenarında on binlerin bizi bağırlarına bastığını görmek bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Ben inanıyorum ki Van bu gidişiyle o birilerini işte yolda bırakacaktır. Buna inanıyor muyuz? Öyleyse mesele yok. Deprem yaralarının sarılmasından terör balasının define kadar Van’ın tüm mücadelesinde hep yanında olduk. Bu şehrin asırlık ihmallerinin telafisinde, ihtiyaçlarının giderilmesinde, insanımızın layık olduğu demokrasi ve kalkınma adımlarının atılmasın hep Van ile omuz omuzaydık. Son gelişimizde gönül dünyadan geçer amma Van’dan geçmez. Böyle dedik ve bu şehre ve sizlere olan muhabbetimizi kalbimizin derinliklerinden kopup gelen bir hissiyatla ifade etmiştim. Yıllarca Vanlıların tertemiz duygularını istismar edenlerin bu şehre sadece zarar verdiklerini, en küçük bir faydalarının dokunmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. Kardeşlerim, soruyorum, Van’ı susuz bıraktılar mı? Suyunu kestiler. Kimin su sorununu çözmesi gerekirdi? Van Büyükşehir Belediyesi. Ama bunu yapmadılar. Peki Erdoğan Devlet Su İşlerini görevlendirmek suretiyle Van’ın su sorununu çözdü mü? Niye? Ben şuna inanıyorum. Van benim burada Kürt kardeşlerimi kimsenin susuz bırakmaya hakkı yok diyorduk ve su sorununu da Türk, Kürt ayrı etmeksizin çözdük” dedi.

"Son 20 yılda Van’a 38 milyar liralık yatırım yaptık"
“Hükümete geldiğimiz günden bu yana Van’a yeni projelerle, yeni yatırımlarla, hizmetlerle kalkındırmak için çalıştık, çabaladık” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
“Bunu da önce Allah rızası için sonra ülkeye ve millete hizmet gayesiyle yaptık. Geçmişte nice hükümetler gelip geçti. Hangisi Van’ı bu seviyede eser ve hizmetlerle kalkındırdı. Hiçbiri. Yaşı yeterler bizzat kendileri, yetmeyenler büyüklerinden sorup öğrenerek, şu canım şehri 25, 30 ve 40 yıl önceki haliyle bugünü karşılaştırsınlar. Aklı, vicdanı, ahlakı olan herkes bu mukayesenin aradaki farkın asırlık olduğunu kabul edecektir. Bizim kuru lafla, istismarla, yalanla, iftira ile işimiz olmaz. Biz hep somut icraatla konuşuruz. Bugün de öyle yapacağız. Son 20 yılda Van’a 38 milyar liralık yatırım yaptık. Bütün bu adımları atarken Van depreminin gecesinde Erdoğan buradaydı. HDP neredeydi? ‘Ben Kürdüm diyenler neredeydi?’ Benim için Türk kardeşlerimle Kürt kardeşlerimin arasında herhangi bir fark yok. Çünkü biz yaratılanı Yaratan'dan ötürü seviyoruz. Ayarım yapamayız. Dün yapmadık, bugün yapmıyoruz, yarın da yapmayacağız. Çünkü Rabbimiz Kur’anı Kerim’inde ‘biz sizi kavimlere ayırdık, birbirinizle iyi anlaşasınız’ diye. Türkmüş, Kürtmüş, Çerkezmiş, Arapmış, Lazmış asla, böyle bir ayrım yok. Biz herkesi Allah için seviyoruz. Yola böyle yürüyeceğiz. Bizim ölçümüzde ne var? Allah yine ne buyuruyor. ‘Muhakkak inanlar kardeştir’, dolayısıyla biz tüm inananlarla kardeşiz, ayrım yoktur. Bütün bu hizmetlerimizi bu anlayışla yapıyoruz.”

"Amacımız gölün etrafındaki kötü görüntüyü ortadan kaldırmaktır"
Van Gölü’ne ‘Van Denizi’ diyen Erdoğan, “Van Gölümüz, adaları, koyları, sahilleri mavi ve turkuaz rengiyle bütün dünyayı kendisine hayran bırakıyor. Van Gölü demiyoruz, Van Denizi. Bu güzelliği, Van Denizi’ni koruyarak daha da geliştirerek için çok daha kapsamlı bir projeyi hayata geçiriyoruz. Program kapsamında Van ve Bitlis’te atıksu arıtma tesislerini iyileştiriyoruz, yeni tesisler yapıyoruz. Merkezi ileri biyolojik arıtma tesisini hizmete aldık. Van Gölü dip tarama çalışmalarını da sürdürüyor. Kirlilik kaynaklarından biri olan göl kıyısındaki ahırların tamamını yıktık, sahil bandında olmayan ancak Van Gölü’nü kirleten ahırları da yıkıyoruz. Bu ahırları, kuracağımız tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesine taşıyacağız. Böylelikle hem gölü koruyacağız hem de bölgede hayvancılığın gelişimine hem de şehrimizin kalkınmasına katkı sunacağız. Yine Van Gölü etrafında taşkın kodu altında kalan bölgeler için rehabilitasyon çalışmaları başlatıyoruz. Amacımız gölün etrafındaki kötü görüntüyü ortadan kaldırmaktır. Van ve Bitlis belediyelerimizin, çevre temizlik araçları, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi ve içme suyu gibi alt yapı yatırımlarına 419 milyon lira finansman desteğinde bulunduk” ifadelerini kullandı.

"En kısa sürede 41 kilometrelik Van çevre yolunu hizmete açacağız"
Erdoğan, "Van çevre yolunun temelini de buradan yapacağımız canlı bağlantıyla yapıyoruz. Çok önceden hayata geçirecektik, önümüze çıkan sorunlardan dolayı bugüne kaldı. Tüm sorunları çözdük, en kısa sürede 41 kilometrelik Van çevre yolunu hizmete açacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. VanKapıköy arasındaki demiryolunu da yenileyerek modernize ettik. Gemi inşaat tesisinde inşa ettiğimiz feribotları işletmeye aldık. Bugün Van’ı bir başka gördüm. Van’ı bugün coşkusu bir başka on binler bu meydanda, Rabbim bu coşkunuzu, güzelliğinizi eksik etmesin. Son 20 yılda Vanlı çiftçilerimize 2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide bir OSB ve bir teknokenti faaliyete geçirdik. Vanlı işverenlerimize 1,3 milyar lira tutarında prim desteği sağladık. Önümüzdeki dönemde Van’ı daha büyük eser ve hizmetlerle kavuşturmayı sağlayacağız. Toplam 4 milyar 175 milyon lirayı bulan eserleri resmen hizmete açıyoruz. Elimiz boş gelmedik. Van bunlara layık. Van’ı her alanda daha ileriye taşıyacak, iyi hizmetler verilmesini sağlayacak eserleri burada açıyoruz. Bu yatırımların şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

"Yeri geldiğinde gövdemizi namlulara siper ettik"
“2023’ten sonra da eser ve hizmet siyasetimizle devam edeceğiz” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
“Dünyada Van ahirette iman. O kadar bu söz boşuna söylenmedi. Allah bu dünyada bizi Van’sız öteki dünyada da imansız bırakmasın. Gayemiz ışık doğudan yükselir anlayışıyla, aramızdaki kardeşlik hukukunu yerine getirmektir. Daha adil, daha huzurlu, daha güvenli bir ülkeye sahip olmak istiyor, bu uğurda mücadelemizi sürdürüyoruz. Birileri bölücülük naraları atarken, biz kardeşlik türkülerini bunun için söylüyoruz. Birileri anne ve babaların gözyaşlarını, çocuklarımızın canlarını, sizlerin sıkıntılarını kendi sapkın ideolojilerinin mezesi haline getirmeye uğraşırken, biz yaşatmanın peşinde olduk. Birileri terör örgütlerinin arkasına sığınarak demokrasi istismarı yaparken, biz sizlere annenizin ak sütü gibi helal olan, hak ve özgürlüklerinizi kazandırmanın mücadelesini verdik. Biz niçin Diyarbakır annelerinin yanında olduk? Kürt değil miydi? Batılı demokrasiden bahsedenler bir kere gelip ziyaret ettiler mi? Etmediler. Onların derdi başka, bizim bambaşka. 1314 yaşındaki Diyarbakır annelerinin evlatlarını Kandil’e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz, soracağız. Ve peyderpey bu yavrular gelmeye başladı. Birileri evlatlarınızı alıp dağa götürüp onların kanı üzerine kendi çocuklarına müreffeh bir gelecek kurarken, biz eğitimiyle sağlığıyla istihdamıyla onlara güzel bir gelecek kurmanın çabası içerisindeyiz. Birileri size bırakın hakkı, hukuku, refahı, yaşamayı bile çok görürken, biz ne dedik insanı yaşat ki devlet yaşasın. Yeri geldiğinde gövdemizi namlulara siper ettik. Birileri terörden, zulümden, kandan beslenirken, biz her vatandaşımız gibi Van’daki insanlarımızın en ileri demokrasi ve kalkınma atılımından nasibini almasını istedik. Diyarbakır’daki kardeşlerimize söyledik, sizlere de tekrarlamak istiyorum. Ağızlarını her açtıklarında, sizlerin kimliğinin istismarını yapanları gördüğünüz her yerde yakalarına yapışın ve yeniden silaha sarılarak çözüm sürecini bitirmenizi sizden kim istedi diye sorun. Bunlara insanlara sokaklara dökülme çağırısı yapıp, masumların kanını dökerek, ülkeyi karıştırmanızı sizden kim istedi diye sorun. Bakalım ne cevap verecekler. Biz her ne yapıyorsak sizlerle yaptık ve sizin için yaptık. Vesayete karşı, terör örgütlerine karşı, darbecilere kaşı verdiğimiz direniş sizler içindir. Eser ve hizmet siyasetimizin önüne çıkan engelleri aşmak için döktüğümüz ter sizin için"

Yapılan konuşmanın ardından Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na video konferansla canlı bağlanarak Van çevre yolunun temelini attıktan sonra toplu açılış için kurdele kesimi yaptı. Açılış kurdelesini sahneye aldığı üç kız çocukla yapan Erdoğan, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı törenin ardından Erdoğan, gençlerle buluşmak üzere Edremit ilçesinde Van Gölü kıyısında bulunan VanKocaeli Dostluk Parkı’na geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van Valiliğine ziyaret
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van Valiliğine ziyaret
Erdoğan: Diyarbakır annelerinin evlatlarını Kandil'e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz (2)
YEREL HABERLER Erdoğan: Diyarbakır annelerinin evlatlarını Kandil'e ...
Erdoğan: Diyarbakır annelerinin evlatlarını Kandil'e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Erdoğan: Diyarbakır annelerinin evlatlarını Kandil'e ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılarak ağlayan çocuklar İHA’ya konuştu Vanlı küçük kızın Erdoğan aşkı: “Hep hayalimdi, gerçek oldu”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılarak ağlayan çocuklar ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Van’da
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan Van’da
Vanlılar Cumhurbaşkanı heyecanla bekliyor
YEREL HABERLER Vanlılar Cumhurbaşkanı heyecanla bekliyor
Sualtı polisinden hayati uyarı
YEREL HABERLER Sualtı polisinden hayati uyarı
Apartmanın bacasında mahsur kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Apartmanın bacasında mahsur kalan kedi kurtarıldı
SP İl Başkanı İlhan, Van ile ilgili beklentilerini sıraladı
YEREL HABERLER SP İl Başkanı İlhan, Van ile ilgili beklentilerini ...
“1. Van Denizi Yarı Maratonu” başlıyor
YEREL HABERLER “1. Van Denizi Yarı Maratonu” başlıyor
KAF Başkanı Aslan: “ Cumhurbaşkanımızın ilimize ziyaretleri her türlü siyasi mülahazanın üstünde bir durumdur”
YEREL HABERLER KAF Başkanı Aslan: “ Cumhurbaşkanımızın ilimize ...
Van’da yarı maraton için ücretsiz ulaşım hizmeti
YEREL HABERLER Van’da yarı maraton için ücretsiz ulaşım hizmeti
Başkan Berge, taleplerini sıraladı
YEREL HABERLER Başkan Berge, taleplerini sıraladı
Doktorlar, tıbbı doğaya taşıyor Bilim insanlarının ‘doğa tıbbı’ rotası Van oldu
YEREL HABERLER Doktorlar, tıbbı doğaya taşıyor Bilim insanlarının ...
Yavru yaban keçisi emin ellerde
YEREL HABERLER Yavru yaban keçisi emin ellerde
Vatandaşlar otlu peynir alırken hijyene dikkat etmeli Otlu peynir, Van kahvaltısının vazgeçilmezi Otlu peynirin içindeki temel etken maddesi sirmo otu İyi bir peynirin en az 6 ay toprak altında bekletilmesi lazım
YEREL HABERLER Vatandaşlar otlu peynir alırken hijyene dikkat ...
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Tuşba Belediyesi’nden, öğrenciler için uçurtma şenliği düzenledi
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi’nden, öğrenciler için uçurtma ...
Van'ın deniz polisleri, inci kefalini korurken göçmen kaçakçılarına da göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Van'ın deniz polisleri, inci kefalini korurken göçmen ...
Otomobilin çarptığı vatandaş metrelerce fırladı Van'da 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı vatandaş metrelerce ...
(Düzeltme) Muradiye'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
YEREL HABERLER (Düzeltme) Muradiye'de 4.5 büyüklüğünde deprem ...
Van’da art arda depremler korkuttu
YEREL HABERLER Van’da art arda depremler korkuttu
Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Muradiye'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
YEREL HABERLER Muradiye'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.