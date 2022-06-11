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Erdoğan: Diyarbakır annelerinin evlatlarını Kandil'e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz (2)

DHA

Erdoğan: Diyarbakır annelerinin evlatlarını Kandil'e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz (2)


BAKAN SOYLU: KİMSENİN ÖTEKİLEŞTİRİLMEDİĞİ BİR TÜRKİYE VAR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van'da toplu açılış töreninde konuştu. Bakan Soylu, Türkiye'nin diz çökertilmek istenmesine karşı bu ülkenin birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin bozulmasına karşı milletin her zaman dik durduğunu söyledi. Bakan Soylu, "Hiç endişe etmeyin, bugün dünden daha iyi, yarın bugünden daha iyi olacak. Elbette dünyanın da karşı karşıya kaldığı dertlerden ve sıkıntılardan biz de payımızı alıyoruz ama bizim tecrübeli bir kaptanımız, güçlü bir liderimiz var. Tecrübesi ve bilgisiyle bugüne kadar dünyaya insanlığı ve kardeşliği anlatan etrafımızdaki çembere, ateş çemberi iken Türkiye'yi oradan çekip çıkaran bir liderimizle yol yürüyoruz. 2023, yani Cumhuriyetin 100. yılında hep birlikte öyle bir güçlü adım atacağız ki sadece 780 bin kilometrekarenin sadece 86 milyonun umudu değil etrafımızdaki coğrafyanın mazlumların mağdurların umudu haline gelen bir Türkiye olacak" dedi. 
Bakan Soylu, artık kimsenin ötekileştirilmediğini belirterek, "Patlasınlar, çatlasınlar. Kürt'ünün de Türk'ünün de Çerkez'inin de Abaza'sının da kardeş olduğu bir Türkiye var. Kimsenin ötekileştirilmediği bir Türkiye var. Alevi'sinin de Sunni'sinin de herkesin bir arada olduğu ve kardeş olduğu bir Türkiye var. Bu kolay olmadı, bu sizle beraber oldu. Bu zor bir meseleydi. Terörü bitirmek, milletin arasındaki muhabbeti artırmak zor bir meseleydi. Hem dışarıdan hem de içeriden Türkiye'yi zorlamaya çalışanlara karşı zor bir meseleydi. Düşüncelerimizi, fikirlerimizi istismar etmeye çalışanlara karşı zor bir meseliydi. Bunu siz değiştirdiniz. Tayyip Erdoğan iradesiyle beraber bu büyük millet değiştirdi. Terörü neyle yendiniz biliyor musunuz? Bu ülkede Van'da, Hakkari'de Diyarbakır'da saat 4'ten sonra sokağa çıkılmayan kaderi neyle değiştirdiniz biliyor musunuz? Birilerinin gelip esnaftan haraç almasının sona erdirilmesini neyle değiştirdiniz biliyor musunuz? Çocuklarınızın annelerinin dizinin dibinden dağa götürülmesini neyle değiştirdiniz biliyor musunuz? Siz yaptınız, siz gerçekleştirdiniz. Bizi beğenmeyenlere karşı siz yaptınız, 'Biz Amerika'yız, Avrupa'yız silahı veririz her şeyi yaparız.' diyenlere karşı siz yaptınız. Sadece ve sadece 50 gramlık oy pusulasıyla değiştirdiniz, milli iradeyle, demokrasiyle değiştirdiniz" dedi.  
BAKAN KASAPOĞLU: VAN'DAN ŞAMPİYONLAR ÇIKARACAĞIZ
Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise her alanda olduğu gibi gençlik ve sporda da Van'ı marka yapmak için çalışmalarının olduğunu söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Yurtlarıyla, gençlik merkezi, genç ofisleriyle, gençlik kamplarıyla, spor salonlarıyla havuzlarıyla semt sahalarıyla her alanda Van'da, Van'ın ilçelerinde hamdolsun büyük bir atılımı gerçekleştiriyoruz. Bu atılım, Van'ın gençleri için Van'ın evlatları için şanlı bayrağı tüm dünyada dalgalandıracak Van'dan çıkacak şampiyonlar için. Yüzmede, boksta, basketbolda her alanda Van'dan şampiyonlar çıkaracağız. Bu coğrafyanın evlatları asaleti, yeteneğiyle, karakteriyle tüm dünyaya Van'ın mesajını ulaştıracak. Van 2023 Haziran'ında haktan, adaletten, demokrasiden milli iradeden aldığı o güçlü duruşuyla sandıkları patlatarak, Cumhur İttifakı'nın o güçlü duruşunu tüm dünyaya, demokrasi düşmanlarına haykırarak verecek" dedi.Gülay KUYUCU/ VAN, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2022-06-11 19:28:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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