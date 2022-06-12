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VASKİ, 112 mevsimlik genel beden işçisi ile 40 mevsimlik silahlı özel güvenlik personel alımı yapacak

İHA

VASKİ, 112 mevsimlik genel beden işçisi ile 40 mevsimlik silahlı özel güvenlik personel alımı yapacak

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü’nün iştiraklerinden Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketi bünyesinde mevsimlik işçi 5 ay 29 gün olarak görevlendirilmek üzere; 112 genel beden İşçisi ile 40 silahlı özel güvenlik personeli alınacak. İnternet üzerinden alınacak başvurular için son tarih 17 Haziran 2022 Cuma günü saat 17:00’a kadar olacak.
VASKİ’den yapılan yazılı açıklamada, “Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü’nün iştiraklerinden Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketine yapılacak olan mevsimlik (5 ay 29 gün) Genel Beden İşçisi ile Silahlı Özel Güvenlik Personeli alım duyurusu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacaktır. Şeffaflık ve liyakat esaslı verilen ilanda kura usulü ile alım yapılacaktır. Başvurular 13.06.2022 17.06.2022 tarihleri arasında sadece kariyer.van.bel.tr internet üzerinden alınacaktır. Başvuracak adayların, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketinde ilan tarihi itibarıyla son 6 ay içerisinde belirli süreli iş sözleşmesi (mevsimlik işçi) imzalamamış olması gerekmektedir. Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketine alınacak 112 mevsimlik 5 ay 29 gün ‘Genel beden işçisi’ ile 40 mevsimlik 5 ay 29 gün ‘Silahlı özel güvenlik personeli’ için aranan genel ve özel şartlar.

“Genel beden işçisi müracaat koşulları”
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 01.01.1982 01.01.1996 tarihleri arasında doğmuş olmak. En az ilkokul mezunu olmak. Arşiv araştırması yapılmış olmak. Çalıştırılacağı süre boyunca askerlikle ilişiği bulunmamak. İlan tarihi itibarıyla, en az 3 aydır başvuru yaptığı İlçede ikamet ediyor olmak. 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soyaalt soyaeşekardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye kadına çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkûm olmamak. İnsan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına ve kronik bir rahatsızlığının bulunmadığına dair tam teşekküllü sağlık raporu olmak. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura ve işe başlama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır. Başvuracak adayların, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketinde ilan tarihi itibarıyla son 6 ay içerisinde Belirli süreli hizmet sözleşmesi (mevsimlik işçi) imzalamamış olması gerekmektedir. Yapılacak başvurularda erkek adaylar değerlendirilmeye alınacaktır.

“Genel beden işçisi başvuru için gerekli belgeler”
1 Başvuru formu Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait kariyer.van.bel.tr internet adresinden temin edilecek. Nüfus cüzdanı veya kimlik fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi. Arşivli adli sicil kaydı (eDevlet üzerinden alınacaksa Kurum Türü “Resmi Kurum” seçilerek karekodlu olacak şekilde temin edilecektir.) Askerlik durum belgesi, son 6 aya ait çekilmiş fotoğraf. Tarihçeli yerleşim yeri belgesi.

“Silahlı özel güvenlik personelleri müracaat koşulları”
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 01.01.1982 01.01.2003 tarihleri arasında doğmuş olmak, en az lise mezunu olmak. Arşiv araştırması yapılmış olmak, erkek adaylar için çalıştırılacağı süre boyunca askerlikle ilişiği bulunmamak. İlan tarihi itibarıyla, en az 3 aydır başvuru yaptığı İlçede ikamet ediyor olmak. 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soyaalt soyaeşekardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye kadına çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkûm olmamak, insan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına ve kronik bir rahatsızlığının bulunmadığına dair tam teşekküllü sağlık raporu olmak. 5188 sayılı yasa gereği ‘Silahlı özel güvenlik görevlisi sertifikasına’ sahip olması. (Başvuru tarihi itibarıyla sertifika süresinin 9 aydan aşağı olmayacak.), merkez ilçelere (Tuşbaİpekyolu) alınacak 12 silahlı özel güvenlik personellerden 1 kadın, 11 erkek aday alınacaktır. Başvuracak adayların Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketinde ilan tarihi itibarıyla son 6 ay içerisinde belirli süreli hizmet sözleşmesi (mevsimlik işçi) imzalamamış olması gerekmektedir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura ve işe başlama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.

“Silahlı özel güvenlik personelleri başvuru için gerekli belgeler”
Başvuru formu. Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait kariyer.van.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.), nüfus cüzdanı veya kimlik fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (en az lise), arşivli adli sicil kaydı (edevlet üzerinden alınacaksa kurum türü “resmi kurum” seçilerek karekodlu olacak şekilde temin edilecektir.), erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, son 6 aya ait çekilmiş fotoğraf, tarihçeli yerleşim yeri belgesi, ‘Silahlı Özel Güvenlik Sertifikası’ fotokopisi (Başvuru tarihi itibarıyla Özel Güvenlik Sertifikasının bitiş süresine en az 9 ay kalmış olması gerekmektedir.)

“Görüşme bilgileri”
Komisyon tarafından başvuru yapan adayların başvuru kriterlerine haiz olup olmadıkları tespit edilecektir. Başvuru kriterlerine haiz olduğu tespit edilen adaylar 22 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 14:00’da Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü Ana Hizmet Binasında bulunan toplantı salonunda Noter huzurunda yapılacak kuraya alınacak asil ve yedek adaylar belirlenecektir. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü resmi web sayfasında canlı olarak yayınlanacaktır. Adaylar kura çekilişini canlı yayında takip edebilecektir. Duyurumuz web sitemiz www.vaski.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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