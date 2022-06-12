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Van Büyükşehir Belediyesi ‘1. Van Denizi Yarı Maratonu’ koşusu yapıldı

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk defa düzenlenen '1. Van Denizi Yarı Maratonu' ve halk koşusu yapıldı. Farklı kategorilerde gerçekleştirilen koşuda dereceye girenlerin ödül ve kupaları Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı tarafından verildi.

Van Büyükşehir Belediyesi ‘1. Van Denizi Yarı Maratonu’ koşusu yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk defa düzenlenen ‘1. Van Denizi Yarı Maratonu’ ve halk koşusu yapıldı. Farklı kategorilerde gerçekleştirilen koşuda dereceye girenlerin ödül ve kupaları Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı tarafından verildi.
Van'da sporun gelişmesi için çalışan büyükşehir belediyesi, ilklere imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Van tarihinde ilk defa düzenlenen ve 10 ülkeden bin 353 sporcunun katıldığı 1. Van Denizi Yarı Maratonu ve halk koşusu, 21 kilometre ve 10 kilometre olmak üzere iki ana kategoride gerçekleştirildi. Van Kalesi yolundan yarışa başlayan 21 kilometrelik kategorisindeki atletler, belirlenen rotada koştuktan sonra başlangıç noktası olan Van Kalesi yolunda bitiş çizgisine ulaştı. 10 kilometrelik halk koşusunda ise vatandaşlar aynı noktada başlayarak Atatürk Kültür Parkı’ndaki finiş noktasına kadar koştu. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan koşu sonrasında ise Atatürk Kültür Park’ında ödül töreni düzenlendi. Törene Katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, ödül ve kupalarını verdi.

“Spor kültürüne katkı sağlayıp tam destek vereceğiz”
Spora ve sporculara çok önem verdiklerini belirten Vali Dr. Ozan Balcı, her çocuğun bir spor dalıyla ya uğraşmalı ya da bir spor dalını sevmesi gerektiğini söyledi. Maratonun düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür eden Balcı, “Bu yarışmayı yüreklendiren, cesaretlendiren, organize eden Atletizm Federasyonuna ve onun kıymetli yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Maratona destek veren, renklendiren sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Her çocuğun ya bir spor dalıyla uğraşmasını sağlamayı ya da bir spor dalının iyi bir izleyicisi olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Komple bir çalışma olacak. Tüm kentte uygulayacağız. Ana sınıf çocuklardan ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteye, kadınlarımıza kadar spor altyapısını oluşturacağız. Daha sağlam temel atacağız. Spor kültürüne katkı sağlayacağız. Tam destek vereceğiz. Devletimizin tüm imkan, kabiliyet ve potansiyelini gelecek nesillerin daha iyi yetişmesi için kullanacağız. Belki spor yapamayabilir ama iyi bir izleyici olabilir. Buna destek vereceğiz. Spor altyapı problemini büyük ölçüde halledeceğiz. Spor yapmayı, spor yapanları, sportif faaliyetlerini seviyorum. Akademik anlamdaki başarılar, iş dünyasındaki başarılar, değişik alanlardaki başarılar elbette önemli ama herkesin bir spor dalıyla uğraşması gerekir. Bedenen, zihnen, ruhen daha dinamik ve sağlıklı olabilmek için spor önemlidir. Maraton aslında sabrı, müthiş bir çalışmayı, direnci, birlikte iş yapmayı, başarıyı ifade ediyor” dedi.

“Van ulusal ve uluslararası maraton koşullarına ev sahipliği yapmaya hazır”
Maratonun insanın hayatının ta kendisi olduğunun altını çizen Vali Ozan Balcı, “Başarının tüm şifreleri maratonda var. Başarılı olmak için demek ki çok çalışmak, sabretmek, rekabetini bozmamak lazım. Çünkü çok centilmence yapılıyor. Atletizm Federasyonumuzun kıymetli başkan vekiline ve kurul üyelerine şunu teklif ettim. Van gerek ulusal gerekse uluslararası maraton koşullarına ev sahipliği yapmaya hazır. İlin Valisi olarak tam destek vereceğimi ifade ediyorum. Hatta Ekim ayının ikinci ve üçüncü haftasında uluslararası etkinlik yapalım. Daha sonra istiyorsanız kışın ya da ilkbaharda yaparız. Çünkü maratoncular şehri şenlendiriyor. Şehre dinamizm ve enerji veriyor. Teklifimi yapıyorum" şeklinde konuştu.
Yarı maratonda erkeklerde 1.07.52'lik derecesiyle Mahsum Değer birinci olurken, Kenan Sarı 1.08.49'luk derecesiyle ikinciliği, Saffet Elkatmış ise 1.10.42'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda da 1.23.04'le Dilan Atak ilk sırayı aldı. Dilek Öztürk 1.25.10'luk derecesiyle ikinci, Sabriye Güzelyurt, 1.25.21'lik derecesiyle üçüncü oldu.
10 kilometre yarışında da Abdullah Tuğluk 31.40'la birincilik, Abdullah Çakır 31.45'le ikincilik, Alper Demir de 32.05'le üçüncülük elde etti. 10 kilometre yarışında kadınlardan 38:47’lik derecesiyle Rahime Tekin birinci olurken, Gülcan Duman 40:46’lık derecesiyle ikinci, Havva Efe ise 41:59 derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.
Dereceye giren sporculara ve farklı yaş kategorilerinde dereceye girenlere madalya ve kupaları verildi. Ödül törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı’nın yanı sıra Türkiye Atletizm Federasyonu yetkililerinden Muzaffer Karadeniz, Ömür Ümit Sukat ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Genel Sekreter Yardımcıları ile sporcu ve vatandaşlar katıldı.
Ödül töreni çekilen halaylarla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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