1'inci Van Denizi Yarı Marotunu'na 10 ülkeden 1353 sporcu katıldı



Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)-VAN Büyükşehir Belediyesi'nce '1'inci Van Denizi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu' ilk kez düzenlendi. 21 ve 10 kilometrelik iki parkurdaki maratona 10 ülkeden 1353 sporcu katıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen ve 10 ülkeden 1353 sporcunun katılımıyla '1'inci Van Denizi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu' düzenlendi. Maratona katılan sporcular, eski emniyet kavşağındaki kale yolunda startı verilen 21 ve 10 kilometrelik parkurlarda yarıştı. Yarı maratonda erkeklerde 1.07.52'lik derecesiyle Mahsum Değer birinci, Kenan Sarı 1.08.49'luk derecesiyle ikinci, Saffet Elkatmış ise 1.10.42'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda ise 1.23.04'lük derecesiyle Dilan Atak ilk sırayı aldı, Dilek Öztürk 1.25.10'luk derecesiyle ikinci, Sabriye Güzelyurt, 1.25.21'lik derecesiyle üçüncü oldu. 10 kilometre yarışında da Abdullah Tuğluk 31.40'lık derecesiyle birinci, Abdullah Çakır 31.45'lik derecesiyle ikinci, Alper Demir 32.05'lik derecesiyle üçüncü geldi. 10 kilometre yarışında kadınlarda 38.47'lik derecesiyle Rahime Tekin birinci olurken, Gülcan Duman 40.46'lık derecesiyle ikinci, Havva Efe ise 41.59 derecesiyle üçüncü oldu. Sporculara ve farklı yaş kategorilerinde dereceye girenlere madalya ve kupaları verildi.

'VAN'DA SPORU HERKESE SEVDİRECEĞİZ'

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, her çocuğun bir spor dalı ile uğraşması gerektiğini belirterek, "Bu yarışmayı yüreklendiren, cesaretlendiren, organize eden Atletizm Federasyonu'na ve kıymetli yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Maratona destek veren, renklendiren sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Her çocuğun ya bir spor dalıyla uğraşmasını ya da bir spor dalının iyi bir izleyicisi olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Komple bir çalışma olacak. Tüm kentte uygulayacağız. Ana sınıf çocuklardan ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteye, kadınlarımıza kadar spor altyapısını oluşturacağız. Daha sağlam temel atacağız. Spor kültürüne katkı sağlayacağız, tam destek vereceğiz. Devletimizin tüm imkan, kabiliyet ve potansiyelini gelecek nesillerin daha iyi yetişmesi için kullanacağız. Belki spor yapamayabilir, ama iyi bir izleyici olabilir. Buna destek vereceğiz. Spor altyapı problemini büyük ölçüde halledeceğiz. Spor yapmayı, spor yapanları, sportif faaliyetlerini seviyorum. Akademik anlamdaki başarılar, iş dünyasındaki başarılar, değişik alanlardaki başarılar elbette önemli ama herkesin bir spor dalıyla uğraşması gerekir. Bedenen, zihnen, ruhen daha dinamik ve sağlıklı olabilmek için spor önemlidir. Maraton aslında sabrı, müthiş bir çalışmayı, direnci, birlikte iş yapmayı, başarıyı ifade ediyor" dedi.

'BAŞARININ SIRRI; ÇOK ÇALIŞMAK'

Vali Balcı, sporda başarılı olmanın sırlarını da anlatarak,"Başarılı olmak için demek ki; çok çalışmak, sabretmek, rekabetini bozmamak lazım. Çünkü çok centilmence yapılıyor. Atletizm Federasyonu'muzun kıymetli başkan vekiline ve kurul üyelerine şunu teklif ettim. Van gerek ulusal gerekse uluslararası maraton koşullarına ev sahipliği yapmaya hazır. İlin Valisi olarak tam destek vereceğimi ifade ediyorum. Hatta ekim ayının ikinci ve üçüncü haftasında uluslararası etkinlik yapalım. Daha sonra istiyorsanız; kışın ya da ilkbaharda yaparız. Çünkü maratoncular şehri şenlendiriyor. Şehre dinamizm ve enerji veriyor. Teklifimi yapıyorum" diye konuştu.

Ödül törenine Türkiye Atletizm Federasyonu yetkililerinden Muzaffer Karadeniz, Ömür Ümit Sukat ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, genel sekreter yardımcıları ile sporcu ve vatandaşlar katıldı. Tören çekilen halaylarla sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-06-12 16:40:30



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