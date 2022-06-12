Van'da 5.0 büyüklüğünde deprem

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Van'ın Tuşba ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Bağdaşan Mahallesi olarak açıkladığı deprem, saat 21.35'te meydana geldi. Yerin 18.89 kilometre derinliğinde olan 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

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