Van ve çevresi 5.0 büyüklüğünde depremle sallandı



VAN, (DHA)VAN'da merkez üssü Tuşba ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van ve çevresinde hissedilen depremin ardından endişeye yaşayan birçok kişi evlerinden çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 21.35'te merkez üssü Tuşba ilçesinde Reçhter ölçeğine 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18.89 kilometre derinlikte meydana gelen depremle birlikte endişe yaşayan çok sayıda kişi evlerinden çıktı. Deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Van'da muhtarlarla irtabata geçen ekipler herhangi bir olumsuz yaşanmadığı bilgisine ulaştı. Ancak,depremin merkez üssü Tuşba ilçesinin kırsal Ermişler Mahallesine bir ekip sevk edildiği ifade edildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van VAN, (DHA)-

2022-06-12 22:03:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.