Van Valiliği: "Tarama faaliyetleri devam ediyor"

Van Valiliği, Tuşba ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası tarama faaliyetlerinin devam ettiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Bağdaşan Mahallesi olarak açıkladığı deprem, saat 21.35'te meydana geldi. Yerin 18.89 kilometre derinliğinde olan 5.0 büyüklüğündeki depremde ihbar üzerine bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Van Valiliği, merkez üssü Tuşba ve Muradiye ilçelerinin arasındaki Ermişler Mahallesi olan 5.0 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını belirterek; AFAD, Jandarma, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin depremden etkilenen mahallelerde tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

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