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Van depreminin panik anları kamerada

İHA

Van'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin panik anları, Erciş ilçesindeki iş yerinin kamerasına yansıdı.

Van depreminin panik anları kamerada

Van’da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin panik anları, Erciş ilçesindeki iş yerinin kamerasına yansıdı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Bağdaşan Mahallesi olarak açıkladığı deprem, saat 21.35'te meydana geldi. Yerin 18.89 kilometre derinliğinde olan 5.0 büyüklüğündeki depremin panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Erciş ilçe merkezinde bulunan bir iş yerinde karşılıklı oturan 5 gencin deprem anında yaşadığı panik ve kendilerini can havliyle sokağa atması güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan, Muradiye ilçesinde depremde etkilenen mahallelerde evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu. Vatandaşlar, tedbir amaçlı dışarıda bekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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