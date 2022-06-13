Van’da terör örgütlerine yönelik operasyon: 7 gözaltı

Van’da PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik çalışmalar neticesinde 7 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 612 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 5 şahıs, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 2 şahıs olmak üzere toplam 7 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.