Van’da 4 organizatör tutuklandı

Van’da düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 4 organizatör tutuklanırken, ‘Şok ev’ olarak tabir edilen 2 metruk binanın yıkımı sağlandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İl genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 612 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan 3 ayrı operasyonda; 4 organizatör hakkında adli işlem yapıldıktan sonra çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandılar. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 1 araca el konulurken, düzensiz göçmenlerin barındırılmasında kullanılan ve ‘Şok ev’ olarak tabir edilen 2 metruk yapının yıkımı sağlanmıştır” denildi.

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