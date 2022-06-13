Van’da 710 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Van’da geçtiğimiz hafta yapılan çalışmalar neticesinde 710 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 612 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 710 litre akaryakıt ele geçirilmiş. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 2 olay kapsamında 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmış. Nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında 1 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

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