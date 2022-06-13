Özalp’ta trafik kazası: 3 yaralı

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Van'ın Özalp ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ÖzalpVan karayolunun 15. kilometresindeki Mollahasan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.M.T., yönetimindeki 65 ABC 048 plakalı Toyota marka otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü M.M.T. ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar sonrası bölgeye ambulans ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Özalp Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkartılarak ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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