Van'daki depremde evlerinde çatlaklar oluşanlar o anları anlattı



Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU/ VAN, (DHA)VAN'da dün akşam meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğündeki depremde, merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Ermişler Mahallesi'nde bazı ev ve ahırların duvarlarında çatlakların oluştu . Mahallede yaşayanlar deprem anında korktuklarını belirterek, geceyi dışarda geçirdiklerini söylediler.

Tuşba ilçesine bağlı kırsal Ermişler Mahallesi, dün akşam saat 21.35'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremle salllandı. Deprem, Van merkez ve çevre illerdenden de hissedildi. Deprem, paniğe neden olurken, evlerinden çıkanlar gece geç saatlere kadar dışarıda kaldı.Depremin merkez üssü Ermişler Mahallesi'nde bazı ev ve ahırların duvarlarında çatlaklar oluştu. Depremin verdiği hasar da gün ağarınca ortaya çıktı. Deprem sırasında engelli çocuğu Abdulhalim Olgun'u (18), çevredekilerin yardımıyla evinin bahçesindeki konteynere götüren baba Seyithan Olgun, o anları DHA'ya anlattı.

Olgun,"Dün akşamki depremin meydana geldiği sırada namaz kılıyordum.O sırada deprem oldu. Ne yapacağımızı bilemedim. Çünkü engelli bir çocuğum var. Eşim de çok korktu.Engelli çocuğumu komşularımızın yardımıyla konteynere götürdüm.Komşularımız olmasaydı tek başımıza getiremezdik. Çok korktuk "dedi.

3 çocuğu, engelli ablası, eşi ve annesiyle yaşayan Bilal Erdoğanlı ise meydana gelen depremde evinde çatlaklar oluştuğunu söyledi. Erdoğanlı,"Akşam çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Çok korktuk, ancak kendimizi dışarı atabildik. Bizim evde de engelli bireyimiz var. Çocuklar eve girmeye korktular. Dün gece dışarıda kaldık" diye konuştu.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU

2022-06-13 14:15:10



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