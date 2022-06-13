Tüp patlaması sonucu mutfak kullanılamaz hale geldi

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Van'ın Muradiye ilçesinde bir evde mutfak tüpü patladı. Patlamada can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Şehit Mehmetbey Mahallesi'nde ikamet eden Yakup Erdoğan isimli vatandaşın evinde mutfak tüpünün patlaması sonucu mutfakta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri ve Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Mutfakta kimsenin olmamasıyla büyük bir facianın önüne geçilirken, mutfak kullanılmaz hale geldi.

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