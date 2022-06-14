Tuşba Belediyesi’nden öğrencilere yönelik tiyatro etkinliği

Van’ın merkez Tuşba Belediyesi, eğitim ve öğretim yılının sonuna yaklaşmasıyla birlikte kırsal mahallelerdeki çocukları tiyatro ile buluşturmaya başladı.

Eğitimci olan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, öğrencilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Tuşba Belediyesi, yoğun geçen bir eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşırken, öğrencilerin bir yıllık yorgunluğu atmaları için tiyatroyu onların ayağına götürüyor. Belediye Başkanı Salih Akman’ın direktifleriyle Yeşilköy İlkokulu’nda startı verildi. Tiyatro etkinliği öncesinde yüz boyaması yapılan, balon dağıtılan ve meyve suyu ile kek ikramında bulunulan öğrenciler, daha sonra ‘HacivatKaragöz’ ile ‘Nasrettin Hoca’ oyunlarını izleyerek güzel bir gün geçirdiler. Yoğun geçen bir eğitim öğretim yılının sonlarına gelindiği bu günlerde proje çerçevesinde yaz tatili boyunca tüm mahallerde tiyatro gösterisi yapılacağı kaydedildi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla sergilenen ‘HacivatKaragöz’ ile ‘Nasrettin Hoca’ adlı tiyatro oyunlarıyla verilen mesajlar sayesinde öğrenciler hem eğlendiriliyor hem de bilinçlendiriliyor.

Belediye olarak ilçedeki gençlere ve çocuklara yönelik kültür, sanat ve eğitim faaliyetlerine devam edeceklerini söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Tiyatro ekibimiz yaz tatili boyunca ilçe sınırları içerisindeki tüm kırsal mahallelere giderek oyunlarını sergileyecekler. Bununla birlikte tiyatroya hiç gitmemiş çocuklarımızı da tiyatroyla buluşturmuş olacağız” dedi.

Tiyatro gösterisini izleyen okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan ve sanat ile buluşturan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve ekibine teşekkür ettiler.

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