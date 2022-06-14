Haziran ayı UKOME toplantısı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) Haziran ayı olağan toplantısı yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda düzenlenen UKOME toplantısı Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, başkanlığında yapılan toplantıya Ulaşım Dairesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ulaştırma 8. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Şoförler Odası Başkanlığı ve Tatvan Liman Başkanlığı yetkilileri ile belediyenin ilgili daire başkanları ve şube müdürleri katıldı. 14 gündem maddesi ve 1 alt komisyon raporu ve 2 ek gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, İrfan Baştuğ Caddesi üzerinde araçların iki yönlü park etmesinin trafik akışını engellediği için cadde de park yasağı uygulanması talebi, Gevaş ilçesi Motorlu Taşıt Sürücü Aday Yetiştirme Sınavı güzergâhının değiştirilmesi talebi, Özalp ilçe merkezinde kullanılan Özalp Belediye Başkanlığına ait 2 adet otobüsün yolcu taşıma ücretlerinin artırılması talebi, ilimiz sınırları içinde elektrikli skuter (eskuter) işletmeciliği yapmak için izin başvurusu yapan şirketin izin talebinin görüşülmesi, ASİS Elektronik Bilişim Sistemleri Anonim Şirketi’nin artan döviz kuru sebebiyle Akıllı Kâğıt Bilet fiyatlarının artırılması talebi, Van Büyükşehir Belediyesi BELVAN Kart Mobil uygulamasında başlatılması planlanan Sanal Kart satışı için Sanal Kart ücretinin, belirlenmesi talebi ile muhtelif yerlerde geçiş yolu izin belgesi talepleri gibi gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda ayrıca vatandaşlardan ve kurumlardan gelen hız kesici talebi ile ek gündem maddeleri olan, personel servis araçlarının güzergâhlarının belirlenmesi ile nakliye ve yük taşımacılığı yapan araçların şehir merkezine giriş saatlerinin düzenlenmesi konuları konuşuldu. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda görüşülen konuların bir kısmı karara bağlanarak, onaya sunulurken, diğer konular ise alt komisyonlara havale edildi.

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