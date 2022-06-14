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Jandarma Teşkilatı'nın 183. Kuruluş Yıldönümü

İHA

Jandarma Teşkilatı'nın 183. Kuruluş Yıldönümü

Jandarma Teşkilatı'nın 183. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez Vali Dr. Ozan Balcı'yı ziyaret etti.
Jandarma Teşkilatı'nın 183. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, beraberindeki komutan yardımcıları ile birlikte Van Valisi Dr. Ozan Balcı'yı makamında ziyaret etti. Jandarma teşkilatı mensuplarının bu özel gününü kutlayan Vali Balcı, kendilerine kazasız belasız hayırlı görevler diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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