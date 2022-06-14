Müşterilerinden vesikalık fotoğraf toplayan berberden 'anı köşesi'



Hakan SARI/ÖZALP (Van), (DHA)VAN'ın Özalp ilçesinde berberlik yapan Ahmet Seleş (42), 24 yıldır tıraş ettiği müşterilerinden topladığı vesikalık fotoğrafları dükkanına astı. Seleş, "Buna aslında fotoğraf toplama demeyelim. İnsanların anılarını topluyorum" dedi.

Özalp ilçesinde berberlik yapan Ahmet Seleş, 'Hatıra Kalsın' diyerek müşterilerinden vesikalık fotoğraf toplamaya başladı. İlçenin en eski berberlerinden Seleş, 24 yıl boyunca 2 bin vesikalık fotoğraf topladı. Seleş, bu fotoğrafları jilet kutusunun içerisine koyarak dükkanına astı.

'HEDEFİM; 5 BİN VESİKALIK FOTOĞRAF'

24 yıldır berberlik yaptığını belirten Ahmet Seleş, "Tıraş olmaya gelen müşterilerimin hatıra olarak vesikalık fotoğraflarını topluyorum. Buna aslında fotoğraf toplama demeyelim. İnsanların anılarını topluyorum. Topladığım fotoğraflar sadece Özalp ilçesi ile sınırlı değil; İstanbul, Ankara, Diyarbakır illerinde gelen birçok müşterimin fotoğrafı bulunmaktadır. Koleksiyon içinde yaşlı olup da vefat edenler veya genç olup da vefat edenler var. Ayrıca koleksiyon içinde dede, baba ve çocuğu da bulunmakta. Bu koleksiyonda; çok güzel anılar bulunmakta. Koleksiyona bakarak, hüzünlenen çok müşterim oldu. Bu koleksiyonu daha da büyütmek istiyorum. Hedefim; 5 bin adeti tamamlayıp, yetiştirdiğim berberlere miras olarak bırakmak" dedi.

'BERBER AHMET HATIRA BİRİKTİRİYOR'

Müşterilerden Yılmaz Sarım ise çalışmanın çok güzel olduğunu belirterek, "Tıraş olduktan sonra benden de bir vesikalık fotoğraf istedi. Ben de verdim. 23 yıl sonra gelip, tekrar tıraş olunca fotoğrafımı gördüm. Çok güzel bir duygu. İlçedeki arkadaşlarımın, komşularımın fotoğrafları burada mevcut. Ahmet Usta hatıra biriktiriyor. Çok güzel bir çalışma olmuş. Kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Müşteri Dinçer Erbey de "Ahmet Usta bu dükkanı açtığından beri, başka berberde tıraş olmuyoruz. Bu fotoğraf koleksiyonu her geldiğimizde, bizleri geçmişe götürüyor. Eski dostlarımızı, büyüklerimizi bu koleksiyon sayesinde görüp, duygulanıyoruz. Koleksiyona baktığımızda geçmişe gidiyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Hakan SARI

2022-06-14 15:55:59



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