Sevimli ayı ‘Haçuvan’ ile ayrılık zamanı Van’da 3 aydır bebek gibi bakılan yavru ayı Bursa’ya gönderiliyor

Annesinden ayrı düşen ve ‘Haçuvan’ ismi verilen sevimli ayı yavrusu, rehabilite edilmek üzere getirildiği Van'daki bakımının ardından Bursa’daki ayı barınağına gönderiliyor.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırında bahar ayında bir vatandaş tarafından bitkin halde bulanan ayı yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. DKMP ekipleri, tedavisi için 3 aylık yavru ayıyı Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti. Burada tedavisi yapılan ayı, annesini bulması için tekrar yaşama alanına götürüldü. Ancak annesi bulunamayan yavru ayı, Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi. Sevimliliğiyle merkezin maskotu olan ve son 3 aydır özenle bakılan Haçuvan, refah seviyesinin daha üst düzeyde tutulması amacıyla Van’dan gönderiliyor.

İHA muhabirine konuşan Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, merkezde çeşitli nedenlerle yuvaya tutunamamış yavrulara kreş hizmeti de verdiklerini anımsattı. Merkeze son olarak Hakkari’nin Çukurca ilçesinden bir ayı yavrusu geldiğini ifade eden Prof. Dr. Aslan, “Bize getirildiği ilk günden genel sağlık durumunu stabil hale getirdik. Annesiyle buluşma ihtimaline karşı Hakkari’de 5 gün süreyle nöbet tutuldu. Ancak bu süre içinde herhangi bir sonuç alamadık. Öksüz ve yetim kalan ayı yavrusuna Haçuvan ismini verdik. Haçuvan’ı son 3 aydır besliyoruz. Hayvanın genel durumu düzeldi ve katı yemeğe geçildi” dedi.



“Van’a ayı barınağı şart”

Yavru aynın bundan sonra ayarlanan hayvanat bahçesinde hayatına devam edeceğini dile getiren Aslan, “Bu bölgede ayı popülasyonundan dolayı bir barınak şart hale geldi. Daha önce Bursa’ya göndermiştik. Türkiye’nin her yerinden bu hayvanlar Bursa’ya gönderildiği için orada da bir baskı oluyor. Bölgede çok sayıda ayı ailesinin olmasına bağlı olarak rehabilitasyon merkezinin ayıların yaşayabileceği şekle getirmemiz gerekiyor. Çalışmalarımıza başladık. Eğer fon bulabilirsek kendi hayvanımızı burada besleyebileceğiz. Haçuvan’ın beslenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.