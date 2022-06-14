Erçek Gölü'nde şişme botla mahsur kalan kişi kurtarıldı

Van'da bir kişi şişme botla açıldığı Erçek Gölü'nde mahsur kalınca polis ekipleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre olay, Erçek Gölü’nde meydana geldi. Gezinti amaçlı şişme bot ile göle açılan bir kişinin uzun süre geri dönemediği ihbarını alan Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, jandarma, 112 Sağlık görevlileri ve Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Gölde yapılan aramakurtarma çalışmalarında; vatandaş gölde 500 metre açıkta rüzgarla sürüklenmiş olan 2,5 metre uzunluğundaki şişme lastik bot içerisinde bulundu. Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından aramakurtarma botuna alınan vatandaş yapılan sağlık kontrolünde hipotermiye girmek üzere olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından kıyıya getirilerek 112 Sağlık görevlilerine teslim edildi.

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