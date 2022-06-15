Van'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Van’ın Gevaş ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken 4 kişi de ağır yaralandı.

Edinile bilgilere göre VanTatvan Karayolu Balaban mevkiinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de ağır yaralandı. Olaya yerine sağlık ekipleri ve Gevaş İtfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken kazada hayatını kaybeden ve ismi belirlenemeyen kişinin cenazesi ise Gevaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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