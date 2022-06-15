İpekyolu Belediyesinden üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz yaz kursu

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından üniversiteye hazırlanan öğrenciler için ücretsiz yaz kursu hizmeti verilecek.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’ın eğitime ve öğrencilere yönelik sağladığı destekler devam ediyor. İlçede üniversite sınavına girecek öğrencilerin yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirebilmeleri amacıyla Başkan Vekili Aydın’ın talimatları ile ücretsiz yaz kursu hizmeti başlatılıyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) öğrencilerine destek olmak amacıyla oluşturulan yaz kurs programlarından mezun gençler tamamıyla ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Sınırlı kontenjanlarla verilecek olan kurslardan faydalanmak isteyen öğrencilerin, İpekyolu ilçesi sınırlarında ikamet etmesi ve başarı seviyeleri göz önünde bulundurularak kayıtları alınacak olup, birinci dereceden şehit ve gazi yakınları (anne, baba, kardeş) ise hiçbir koşul aranmadan ücretsiz yaz kursundan faydalanabilecektir.

Ön başvuruların 15 Haziran 2022 tarihinde başlayacağını ifade eden yetkililer, başvurular online veya şahsen yapılacağını söylediler. Kursların ön başvuru tarihlerinin son gününün 17 Haziran 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar olduğunu belirten yetkililer, “Online Başvuru Adresi: https://forms.gle/Ra8QNLHFz6PRcG348 olup şahsen başvuru adresimiz Bahçıvan Mahallesi Sıhke Caddesi İpekyolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Binası 4. Kat İpekyolu’dur. Başvurularını belirtilen tarihler arasında yapmayan öğrencilerin kaydı dikkate alınmayacaktır. Ön kayıtlar değerlendirilmeye alındıktan sonra kontenjana giren öğrenciler bilgilendirilecek ve kesin kayıt için diploma fotokopisi, 1 adet fotoğraf, Yerleşim Yeri Belgesi ile YKS Sonuç Belgesi (geçmiş yıllara ait) şeklinde olacaktır” ifadelerine yer verdiler.

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