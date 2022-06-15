Özalp Belediyesinden çevre temizliği

Dudak uçuklatan teklif! Bir tanesi 77 bin TL'ye satıldı

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–Van’ın Özalp Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesi tarafından çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan çevre temizliği etkinliğine çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Altınboğa Mahallesi yolundan itibaren başlayan çevre temizliği, gün boyu devam etti.

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