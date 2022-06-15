Sağlıkçılardan imamlara kadına şiddet ve kanser bilgilendirmesi

Van’ın Erciş İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından imamlara kadına şiddet, kanser ve kene ısırması konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.
İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda ilçede görev yapan imamlara kadına yönelik şiddet, şiddetin türleri, şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkisi ve şiddetle mücadele çerçevesinde hizmet veren kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi verildi. Bunun yanında kene ısırması ve kanser hakkında da bilgilerin sunulduğu programda, 3065 yaş aralığında serviks kanseri, 4069 yaş arasında ise meme kanseri ve 5070 yaş arası tüm kadın ve erkeklere ise kalın bağırsak kanseri taramasının ücretsiz yapıldığı ifade edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.