Van'da 'kaçak av' denetimi; kilolarca inci kefali ele geçirildi



Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)-VAN'da yapılan 'kaçak av' denetimlerinde ağa takılmış 650 kilo inci kefali ele geçirildi.

Van Gölü'nün endemik türü olan, üremek için tatlı sulara göçen ve 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasaklanan inci kefali ile ilgili denetimler aralıksız sürüyor. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, Akköprü ve Kurubaş derelerinin Van Gölü'ne akan alanlarında denetimler yaptı. Denetimlerde kaçak avcıların göle 3 adet 500 metre uzunluğunda misina ağ bıraktığı belirlendi. Bu ağlara takılan 380 kilosu ölü toplam 650 kilo inci kefali ele geçirildi. Canlı olanlar suya bırakılırken, ölü olanlar imha edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-06-15 15:57:30



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