Jandarmanın bando takımı, Van'da halka konser verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Behçet DALAMZ/VAN, (DHA)VAN´da, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183´üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı´na bağlı bando takımı konser verdi. Atatürk Sanat Parkında verilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na bağlı bando takımı akşam saatlerinde konser verdi. Kentte kutlanan resmi bayramlarda görev alan bando takımı, bu kez de vatandaşlara müzik şöleni sundu. Bando takımında yer alan askerler, söyledikleri şarkı ve çaldıkları müzik aletleri ile vatandaşların büyük beğenisini topladı. Konsere gelen vatandaşlar, Mehmetçiğin konserini cep telefon kameralarına kaydetti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-06-15 20:24:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.