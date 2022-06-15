Van’da ‘torbacı’ operasyonu

Van'da polis ekipleri tarafından ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik olarak 915 Haziran 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda uygulama yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; 13,17 gram eroin, 5,56 gram metamfetamin, 0,66 gram esrar 6 adet sentetik ecza ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli şahsa “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçlarından, 11 şahsa “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan olmak üzere toplam 13 şahsa yasal işlem yapıldı” denildi.

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