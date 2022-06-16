Kırmızı siyahlılar 2 genç yeteneği renklerine bağladı

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı transfer dönemine hızlı başladı.

2022 sezonu Kadınlar Futbol 3. Ligini namağlup olarak tamamlayan ve PlayOff finalinde elenerek bir üst ligi kaçıran Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol takımı yeni sezon transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kulüpte birçok yetenekli sporcuyu barındıran kırmızısiyahlılar transfer döneminde de elini sıkı tutarak gelecek vaat eden genç yetenekler ön libero Leyla Tatar ve forvet Zilan Turgut’u renklerine bağladı. Van Büyükşehir Belediyesinde yapılan imza töreniyle 2 yıllığına kırmızısiyahlı takımla anlaşan Leyla Tatar ve Zilan Turgut takımda olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek önümüzdeki yıl PlayOff'lara kalarak bir üst lige çıkmayı hedeflediklerini dile getirdiler. İmza törenine Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Sevinç, Başkan Yardımcısı Erdal Aytürk ve Teknik Direktör Ayhan Emre Öztürkçü katıldı.

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