Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem

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Van'ın merkez Tuşba ilçesinde 3.5 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18.53’te merkez üssü Tuşba ilçesinde yerin 3 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

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