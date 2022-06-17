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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da tecrübesizler yüzme yarışmaları sona erdi

İHA

Van’da tecrübesizler yüzme yarışmaları sona erdi

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonluğunda düzenlenen ‘Tecrübesizler yüzme yarışmaları’ birbirinden heyecanlı ve renkli görüntülerle sona erdi.
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen ve 5 kulüpten toplamda 165 minik kız ve erkek yüzücünün katıldığı tecrübesizler yüzme yarışmaları sona erdi. 6 farklı kategoride düzenlenen yarışma birbirinden heyecanlı ve renkli görüntülere sahne oldu. 0610 yaş grubu 165 minik sporcu yarıştığı ve 18 hakemin görev yaptığı yarışmada, minik yüzücüler 50 metre uzunluğundaki havuzda farklı kategorilerde birincilik için kıyasıya bir mücadele sergilediler. Yüzücüler dereceye girebilmek için ter dökerken, aileleri ise tribünlerde tezahürat yapıp destek verdiler.
Van Gençlik Spor İl Müdürü Arif Özsoy, yarışmaya çocukların büyük ilgi gösterdiğini ifade ederek, “Bununla bir alt yapı oluşturmaya, burada yetenekli çocukları seçmeye çalışıyoruz. Olimpik yüzme havuzundaki yarışmaya 165 kız ve erkek sporcu 6 ayrı kategoride katıldı. Bundan sonra 11 yaş üstü çocuklara yönelik yarışmalar yapacağız. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanımızın 100 günlük eylem planında hedef koymuş olduğu ve Sayın Bakanımızın da talimatlarıyla yürütmüş olduğumuz 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında ilimiz genelinde bir yıl içerisinde yaklaşık 8 bin çocuğumuza yüzme eğitimleri vermeyi hedefliyoruz" dedi.
Van'da ulusal ve uluslararası yarışmalarda sporcuların çıkması için çabaladıklarını vurgulayan Özsoy, “Yüzme çok zor bir branş. Van olarak yüzmede bölge derecelerimiz var. Hedefimiz ise, Türkiye şampiyonluğu ve daha sonra da ülkemizi uluslararası yarışmalarda temsil etmek. Amacımız milli takıma sporcu kazandırmak. Yüzmede sporculuk dönemi sona erenler, yaşı biraz daha ilerleyen arkadaşlarımız antrenör ve cankurtaran gençlerimiz de var. Yüzme antrenörleri ve cankurtaranlar hepsi bu havuzda eğitim görerek burada yetişen gençler. Bu da bizi çok mutlu ediyor.
Bu yarışmanın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize ve çocuklarına destek olan her bir velimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, dereceye giren her bir sporcumuzu da yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu.
Yüzme İl Temsilcisi Ayhan Tekçe ise, Van'da bu yıl ikincisi düzenlenen Tecrübesizler Yüzme Yarışmalarına minik çocukların büyük ilgi gösterdiğini kaydederek, “Amacımız çocuklarımızı Türkiye Şampiyonasında yüzdürüp milli takıma kazandırmak. Veli, antrenör ve sporcularımız çok heyecanlılar. Belirli eğitimler alan sporcularımız, ilk kez bu yarışmaya katılarak hünerlerini sergiliyorlar. Burada tecrübe kazanınca çocuklar, il birinciliği yarışmalarına da girdiklerinde daha iyi sonuçlar elde ediyor. Batı illerinde bu tür yarışmalar çok yapılıyor ama doğu illerinde çok az yapılıyor. Biz de böyle bir yarışmayla çocukları yüzmeye teşvik etmek istedik. Yarışmaya katılan çocuklar kadar, biz antrenör ve veliler de çok heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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