Vanlı öğrenciler Çekya’da

Erasmus “Gelecek Nesillerimiz Reggio Emilia ile Büyüyor” projesi çerçevesinde Vanlı 20 öğrenci ve 4 öğretmen Çekya’nın başkenti Prag şehrine giderek anaokullarında staj gördü.
Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Ahmet Yurtsever Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde eğitim gören 20 öğrenci ve 4 öğretmen Çekya’nın başkenti Prag şehrine giderek 7 günlük staj eğitimi aldı. Erasmus projesi çerçevesinde ilk defa farklı bir ülkeye giden öğrenciler; öğretmen, okul yönetimi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti. Öğrenciler, Van’da bu tür anlamlı etkinliklerin sürekli yapılmasını ve kendileri gibi diğer öğrencilere de bu hakkın tanınmasını istedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.