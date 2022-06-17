Çatak’ta idareci ve öğretmenlere "başarı belgesi" verildi

Van’ın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenler ve idarecilere Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut tarafından verilen ‘başarı belgesi ve üstün başarı belgesi’ ile ödüllendirildi.

Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan 20212022 eğitim öğretim yılı içerisindeki okullarında görev yapan öğretmenler ve idareciler, görevlerinde göstermiş oldukları özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut tarafından verilen ‘başarı belgesi ve üstün başarı belgesi’ ile ödüllendirildi. Programda bir konuşma yapan Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, “Başarı belgesi alan tüm öğretmenleri bu başarılarından, ilçeye ve milli eğitime yaptıkları değerli katkılarından dolayı kutluyorum ve başarılarının devam etmesi temenni ediyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı ise eğitime verdiği desteklerden dolayı Kaymakam Akbulut’a teşekkür ederek, "Okullarımızda çok güzel çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalarda fark oluşturan, öne çıkan idareci ve öğretmenlerimiz tespit edilerek kaymakamımız tarafından ödüllendiriyor. Ben inanıyorum ki öğretmenlerimizin aldığı ödüller tatlı rekabet oluşturarak yeni ve daha başarılı çalışmaların önünü açacaktır. İnşallah bu ödüllerin meyvelerini daha büyük başarılar sağlayarak alacağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.