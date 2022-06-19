Başkan Akman’ın, ‘Babalar Günü’ mesajı

Van'ın merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman; herkesin hayatında elinden tutacak, sıcak bir gülümsemesiyle kalbini ısıtacak, sevgi ve güveni öğretecek bir babaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

‘Babalar Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ailenin temel direği olarak görülen babanın bir çınar ağacı gibi gölgesinde huzur bulduğumuz varlıklar olduğunu kaydetti. Başkan Akman, “Çocuklarına karşı gösterdikleri hoşgörü, sevgi ve şefkatle aile bağlarının güçlenmesini sağlayan ve onları geleceğe hazırlayan baba, toplumsal yapımızın şekillenmesinde ve yeni nesillerin en iyi şekilde yetiştirilmesinde de ulvi bir görevi yerine getirmektedirler” dedi.

Bu günün küçükleri ve gençlerinin gelecekte kendilerinin de bir anne ve baba olacaklarını unutmamaları gerektiğini vurgulayan Başkan Akman, “Hayatımızın her anında koca bir çınar gibi arkamızda duran ve vakur duruşlarıyla bizleri onurlandıran babalarımızın, sadece bugün değil, yaşamımız süresince gönüllerini hoş tutmalı, onlara hayatlarının her anında en değerli varlıklarımız olduklarını hissettirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Büyük bir özveriyle ailesi için iyi bir gelecek hazırlamaya çalışan babaların en büyük mükafatı ise onlara layık birer evlatlar olmak olduğunu dile getiren Başkan Akman, “Bu anlamlı günde, başta binbir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanın birlik ve bütünlüğü için feda eden aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların ‘Babalar Günü’nü tebrik ediyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat geçirmelerini diliyorum” şeklinde konuştu.

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