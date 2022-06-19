Van Büyükşehir Belediyesi "Babalar Günü" programı düzenledi

Van Büyükşehir Belediyesi, "Babalar Günü" dolayısıyla şehit babaları, engelli babaları ve huzur evindeki babalar ile kahvaltı programında bir araya geldi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının organizasyonunda VanKocaeli Parkı Sosyal Tesislerinde program düzenlendi. Programda şehit babaları, engelli ve huzur evinde kalan babalarla yakından ilgilenen Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Çelikel, babalığın ve aile kavramının önemine değindi. Beraber yenilen Van kahvaltısının ardından Genel Sekreter Çelikel programa katılan babalara çeşitli hediyeler verdi. Program çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, şehit babaları, engelli babaları ve huzur evlerinde kalan babalar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.